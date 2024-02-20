موريتانيا: لن نكون وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب

قالت وزارة الداخلية الموريتانية إن موريتانيا لن تكون وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء في نواكشوط حرص الحكومة الموريتانية التام والدائم على السيادة والمصالح الحيوية للوطن، نافية جملة وتفصيلا ما يتداول ويشاع حول التوجه لجعل موريتانيا وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين.

وأكدت وزارة الداخلية نفيها لجعل موريتانيا وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين، موضحة أن هذه الشائعات عارية تماما من الصحة وأن هذا الموضوع لم يتم تداوله على الإطلاق وليس مطروحا وغير وارد البتة.

وأضاف البيان أن وفدا موريتانيا برئاسة محمد محفوظ إبراهم وكيل وزارة الداخلية، ناقش القضية مع ووفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة السيدة كورينا أولريش، لتقريب وجهات النظر بخصوص ما يؤسس لاتفاق متوازن ومنصف يضمن احترام السيادة والمصالح المشتركة لكلا الطرفين وينسجم مع المواثيق والنظم والقوانين المعمول بها في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة.

وخلص البيان إلى أنه تم الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا، ضمن سعي للتوصل إلى تفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين فيما يخص الهجرة الشرعية ومحاربة الهجرة غير الشرعية، ويأخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها موريتانيا في هذا المجال بعيدا عما يروج له البعض بخصوص فرضية توطين المهاجرين غير الشرعيين في موريتانيا.