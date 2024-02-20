الثلاثاء 20 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

موريتانيا: لن نكون وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب

موريتانيا
موريتانيا

قالت وزارة الداخلية الموريتانية إن موريتانيا لن تكون وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين.

txt

الاتحاد الأوروبي مع موريتانيا لإغلاق المحيط الأطلسي في وجه المهاجرين واللاجئين

txt

بث مباشر مباراة موريتانيا والرأس الأخضر يلا شوت في دور الـ 16 بطولة كأس أمم أفريقيا

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء في نواكشوط حرص الحكومة الموريتانية التام والدائم على السيادة والمصالح الحيوية للوطن، نافية جملة وتفصيلا ما يتداول ويشاع حول التوجه لجعل موريتانيا وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين.

وأكدت وزارة الداخلية نفيها لجعل موريتانيا وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين، موضحة أن هذه الشائعات عارية تماما من الصحة وأن هذا الموضوع لم يتم تداوله على الإطلاق وليس مطروحا وغير وارد البتة.

وأضاف البيان أن وفدا موريتانيا برئاسة محمد محفوظ إبراهم وكيل وزارة الداخلية، ناقش القضية مع ووفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة السيدة كورينا أولريش، لتقريب وجهات النظر بخصوص ما يؤسس لاتفاق متوازن ومنصف يضمن احترام السيادة والمصالح المشتركة لكلا الطرفين وينسجم مع المواثيق والنظم والقوانين المعمول بها في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة.

وخلص البيان إلى أنه تم الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا، ضمن سعي للتوصل إلى تفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين فيما يخص الهجرة الشرعية ومحاربة الهجرة غير الشرعية، ويأخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها موريتانيا في هذا المجال بعيدا عما يروج له البعض بخصوص فرضية توطين المهاجرين غير الشرعيين في موريتانيا.

مواد متعلقة

بث مباشر مباراة موريتانيا والرأس الأخضر يلا شوت في دور الـ 16 بطولة كأس أمم أفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة موريتانيا والرأس الأخضر يلا شوت بدون تقطيع HD في كأس أفريقيا

مشاهدة مباراة موريتانيا والرأس الأخضر يلا شوت اليوم في كأس أمم أفريقيا 2023

أمم أفريقيا.. موعد مباراة موريتانيا والرأس الأخضر في صدام المفاجآت
الجريدة الورقية