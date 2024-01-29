بث مباشر مباراة موريتانيا والرأس الأخضر يلا شوت في دور الـ 16 بطولة كأس أمم أفريقيا

بنشوة عارمة، يزاول محمد يحيى ولد سيدي عمله في دكانه الصغير وسط العاصمة نواكشوط، وأنظاره تتجه إلى ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" بمدينة أبيدجان الإيفوارية، حيث يستضيف مساء الاثنين، موقعة موريتانيا والرأس الأخضر، في ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا كوت دفوار 2024.

بث مباشر مباراة موريتانيا والرأس الأخضر يلا شوت في دور الـ 16

ويواصل المنتخب الموريتاني مغامرته في كأس أمم أفريقيا 2023، حين يخوض مباراته الأولى في تاريخه بمرحلة ثمن النهائي، وذلك أمام الرأس الأخضر.

وكان منتخب "المرابطون" نجح في التأهل إلى دور الــ16 لأول مرة تاريخه بعدما حقق الفوز على الجزائر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتأهل منتخب موريتانيا ضمن أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث في المسابقة وضرب موعدًا مع الرأس الأخضر.

وفي مشاركتها الثالثة على التوالي في هذه البطولة، خسرت موريتانيا مرتين أمام بوركينا فاسو وأنغولا، في حين حققت فوزها الأول في هذه البطولة والتارخي على الجزائر، في الجولة الأخيرة، لتتأهل بذلك إلى هذا الدور لأول مرة.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب موريتانيا والرأس الأخضر عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب موريتانيا والرأس الأخضر عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويخوض منتخب موريتانيا مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الإطاحة بمنتخب الجزائر في دور المجموعات والتأهل إلى دور الـ16 في واحدة من أقوى مفاجآت البطولة.

القنوات المجانية لمشاهدة مباراة الرأس الأخضر وموريتانيا

في المقابل، هناك العديد من القنوات المجانية والمفتوحة، والتي تنقل مباراة الرأس الأخضر وموريتانيا، لحساب منافسات دور الـ 16 من مسابقة كأس الأمم الإفريقية، وهم كالتالي:

قناة beIN Sports على النايل سات

التردد 11013، استقطاب أفقي، معامل الترميز 27500، تصحيح الخطأ 3/2.

قناة beIN Sports على قمر سهيل سات

التردد 11547، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.

قناة فوكس سبورت على القمر الصناعي

النايل سات، التردد: 12284، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500.

قناة المغربية الرياضية على النايل سات

التردد 11157، استقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة الجزائرية الرياضية على النايل سات

التردد 12054، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، تصحيح الخطأ 5/6.

القناة الجزائرية الأولى على النايل سات

التردد: 11680، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة النبأ الليبية على النايل سات

نايل سات، التردد: 11096، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500.

تردد قناة تيلي تشاد على النايل سات

التردد: 12015، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500.