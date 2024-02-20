التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف

للعام الثاني..

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بإتاحة الاستعلام عن نتيجة مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف للعام الثاني ٢٠٢٣.

واشار الجهاز الى انة من المقرر أن يتيح الاستعلام عن نتيجة المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ ، على أن يتم فتح باب التظلم بدءا من غدا ولمدة أسبوعين.

وتعد المسابقة المذكورة هي المرحلة الثانية بعد الأولى التي أجراها الجهاز عام 2022؛ لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تلبية حاجة وزارة الأوقاف من الموارد البشرية، وتوجيه الجهاز بإجراء مسابقة لشغل وظائف ٣٠٠٠ إمام و٣٠٠٠ عامل بالوزارة، على أن تجرى على ٣ أعوام مالية.