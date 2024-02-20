عاجل
بسبب أمريكا.. مجلس الأمن يصوت برفض مشروع وقف إطلاق النار في غزة تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى ريو دي جانيرو
الثلاثاء 20 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حسن أبو الروس يتبرع بجميع أرباح أغنيته حرة يا فلسطين لأهالي غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد الفنان حسن أبو الروس، لطرح أحدث أغانيه الذي تحمل عنوان حرة يا فلسطين، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً عبر موقع يوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة.

وقرر حسن أبو الروس، يخصص جميع أرباح أغنيته حرة يا فلسطين كمساعدات لأهالي غزة في الحرب.

وروج حسن أبو الروس، للأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث قال:أنتظروا  أغنية حرة يا فلسطين النهاردة الساعه 6 و جميع أرباح هذا العمل سيتم  تقدميها كمسعدات لأخواننا في فلسطي وهذا أقل ما يمكنا تقديمه.

آخر أعمال حسن أبو الروس

حقق حسن أبو الروس، نجاحا كبيرا من خلال شخصية عز في مسلسل حالة خاصة، الذي عرض موخراً، وضم  العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: طه دسوقي، غادة عادل، هاجر السراج، وئام مجدي، علي السبع، أحمد طارق، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول نديم شخص مصاب بالتوحد ويريد أن يعمل محامي في مكتب محاماة كبير، وبالفعل يعمل في مكتب أماني النجار ـ غادة عادل، وخلال الأحداث يحب رام الله ـ هاجر السراج، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

مواد متعلقة

أحمد فهمي يبدأ تصوير فيلم "عائلة المكسيكي"

صناع فيلم "عيسى" يحتفلون ببدء تصويره بحضور خالد الصاوي ورنا رئيس.. صور

مشوار عبده داغر برؤية إيناس جلال الدين في امسية ثقافية بمعهد الموسيقى

القومي للمسرح يخلد ذكرى فناني مصر الحاليين والقامات الفنية الراحلة

رمضان 2024| يحيي الفخراني يواصل تصوير "عتبات البهجة"

تفاصيل مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي قبل انطلاقه.. الليلة

القائمة الكاملة لأولى حفلات الليالي السعودية المصرية في الأوبرا

شرم الشيخ للمسرح الشبابي ينعي الفنان علي خليفة
الجريدة الورقية