ممثل الجزائر أمام العدل الدولية: إسرائيل تنتهك باستمرار القوانين الدولية في فلسطين

استمعت محكمة العدل الدولية لمرافعات شفوية بشأن فتوى حول الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.

وقال ممثل الجزائر إن "إسرائيل تتعمد إطالة أمد احتلالها وخلق ظروف في الأراضي الفلسطينية تضمن استمراره"، مضيفًا “أن سياسة الاحتلال الإسرائيلية لها تبعات قانونية تؤثر على جميع الدول وعلى الأمم المتحدة”.

ولفت إلى أنه بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لقواعد ومبادئ القانون الدولي فإن الجزائر تطالب محكمة العدل الدولية إلى الإسراع في إصدار فتوى من شأنها أن تضع الأسس السياسية".

وتابع: "لا يحق لإسرائيل أن تمارس سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية تناقض صارخ وانتهاك واضح للقانون الدولي".

وشدد على ضرورة تطبيق القانون الدولي على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وسياسة الترسيخ التي تفرضها إسرائيل هي خلاصة الاحتلال الذي لا يستند إلى أي أساس قانوني أو شرعي"، لافتًا إلى أنه إذا ما استمر الاحتلال الإسرائيلي في اجتياحه البري لمدينة رفح التي تكتظ بالنازحين، فإن ذلك قد يؤدي إلى إبادة جماعية".