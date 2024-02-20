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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: يجب إعطاء الفرصة لـ جوميز واتحاد الكرة لا يستطيع تحويلي للجنة الانضباط

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو

قال أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق أن المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك جوزيه جوميز يحتاج الوقت من أجل إظهار إمكانياته مع القلعة البيضاء خلال المرحلة المقبلة.

وقال أحمد حسام ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لابد من إعطاء الفرصة الكاملة لـ جوزيه جوميز فى نادي الزمالك ولا يتم الحكم عليه بشكل سريع الرجل مازال حتي الآن يقوم بالتعرف على الأجواء واللاعبين.

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وأضاف:" ناصر ماهر لاعب بشخصية نادي الزمالك ولاعب رائع وإمكانيات رائعة واتوقع أن يتألق مع النادي.

وقال ميدو أن الاتحاد المصري لكرة القدم لا يستطيع تحويله الي لجنة الانضباط بسبب الحديث عن علاء نبيل المدير الفني للجبلاية.

وتابع:" اتحاد الكرة يهددني أن يتم تحويلي الي لجنة الانضباط ، أنا لا يستطيع اتحاد الكرة أن يتم تحويلي الي لجنة الانضباط مع كامل احترامي ، لأني مش من ضمن عناصر اللعبة.

وأضاف:" أنا لم أوجه هجوم علي علاء نبيل بل بالعكس أنا أحب الكرة المصرية وأرغب فى أن يتم التطوير بشكل صحيح وليس بشكل خطأ.

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