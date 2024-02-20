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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: الرخص التدريبية التي أشرف عليها اتحاد الكرة لم يتم اعتمادها من كاف

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو

فجر أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية السابق مفاجأة كبرى بشأن الرخص التدريبية التي تمت خلال الفترة الأخيرة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.

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وقال ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لم يتم اعتماد الرخص التدريبية فى الاتحاد المصري لكرة القدم الفترة الحالية، بسبب رفض كاف اعتمادها ".

وأضاف: “ رفض الكاف اعتماد النتائج بسبب وجود جمال محمد علي لأنه غير حاصل على برو أو الرخص التدريبية اللازمة لأن يقوم بعمل مادة علمية يتم تدريسها للمدربين ”.

وأضاف: “ للأسف المتواجدين الآن ويقوموا بعمل الرخص التدريبية للمدربين ومن المفترض أن يطوروا المدربين ”.

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