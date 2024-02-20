حكم صيام من عدَّ نفسه مفطرًا؟

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من عدَّ نفسه مفطرًا وأتى بما يُفَطِّر فقد فَسد صومه، وإن لم يأت بما يُفَطِّر فصومه صحيح، سواء نوى الإفطار أو لم ينو؛ فقد أتى بالعبادة مستوفية أركانها وشروطها؛ وذلك عملًا برأي جمهور الفقهاء، وهو ما عليه الفتوى.

العبادة إذا وقعت مستوفية الأركان والشروط تكون صحيحة

أوضحت الإفتاء، أنه ورد في السنة النبوية المطهَّرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّم يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» متفقٌ عليه، واللَّفظ للبخاري.

دار الإفتاء المصرية

وتابعت الإفتاء: وهذا يوضِّح أهمية النِّية وأن بها يتحدد كون العمل مُعتدًّا به في الشرع أو لا.

وبينت دار الإفتاء، أن الصيام إذا تم بأركانه وشروطه وخلا عما يفسده فإنه يكون صحيحًا؛ لأنه من المقرر شرعًا أن العبادة إذا وقعت على الهيئة المطلوبة، ومستوفية للأركان والشروط، فإنها تكون صحيحة ومجزئة.

قال العلامة الزركشي في "تشنيف المسامع": [العبادة إن وقعت مستجمعة الأركان والشروط كانت صحيحة، وإلا ففاسدة]، وقال العلامة علاء الدين السمرقندي في "تحفة الفقهاء: [متى وجد الركن مع وجود ما ذكرنا من الشرائط من الأهلية، والوقت، وغير ذلك: يكون صومًا شرعيًّا].