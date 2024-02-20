خدمات علاجية لـ 8 آلاف مواطن على نفقة الدولة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة بالمحافظة ، قدمت خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد 8 آلاف و784 مواطناً ، خلال شهر يناير الماضي، بتكلفة بلغت 21 مليون و835 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ، بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولي بالرعاية، مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدى احتياجها للتدخل السريع.

من جانبه استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود المديرية في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة خلال الشهر الماضي، لافتاً إلي أنه تم تقديم خدمات العناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير ، لعدد 2806 حالة، كما تم تقديم خدمات العلاج الخارجي أمراض، (الباطنة - الروماتويد - الأمراض المناعية - أمراض القلب) ، لعدد 5645 حالة ، وتقديم خدمات الغسيل الكلوي ، لعدد 316 حالة ، وإجراء 148 عملية رمد .

وأشار محافظ المنيا، إلى حرص فريق إدارة العلاج علي نفقة الدولة ، على متابعة الحالات بإستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.