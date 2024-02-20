حضري باستا الجبن السائل من المطبخ الإيطالي

يعد طبق باستا بالجبن السائل من أشهر الأطباق الشهيرة في المطبخ الإيطالي، وهذا ما جعله من الوجبات المفضله لدى الكبار والصغار لمذاقها الشهي والذكي.

ويسهل تحضير باستا الجبن السائل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة في بضع دقائق.

واليوم نقدم لكِ تحضير باستا بالجبن السائل

بخطوات سهلة لتسعدى أفراد أسرتك.

المقادير

- الباستا : 500 جراماً (مسلوقة)

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة (مذوبة)

- دقيق : 3 ملاعق كبيرة

- حليب : 3 أكواب ونصف (سائل)

- ملح : رشّة

- الفلفل الأبيض : رشّة

- جبن كريمي : ملعقة كبيرة

- جبن الشيدر : كوب (مبشور)

طريقة التحضير

ذوبي الزبدة في قدر على نار متوسطة، ثمّ أضيفي الدقيق وحركي جيداً.

صبّي الحليب تدريجياً مع التحريك المستمر حتى تتخلصي من التكتلات.

نكّهي المزيج بالملح والفلفل الأبيض، واتركيه حتى الغليان.

أضيفي جبن الشيدر والجبن الكريمي، وحركي الخليط حتى يثخن قوامه.

أضيفي الباستا المسلوقة، وقلبي قليلا، ثم اتركيها على النار لحوالي 3 دقائق.

ضعي الباستا في طبق التقديم، ثم قدميها ساخنة.