أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع

استقرت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20-2-2024، بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع؛ بسبب تصاعد التوتر فى الشرق الأوسط وانتعاش الطلب الصينى.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بلغ 8 سنتات إلى 83.48 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 10 سنتات ليصل إلى 78.36 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأوضح محللو (إيه.إن.زد)، أن علامات الطلب القوي في الصين عززت المعنويات في أسواق النفط، ومع ذلك فإن العوامل الداعمة للأسعار لم تعوض بشكل تام مخاوف الطلب، بعد أن عدل تقرير وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2024 بالخفض.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في (آي.جي) في مذكرة، إن أسواق النفط الخام كانت "منخفضة على نحو طفيف" في "تداولات هادئة خلال عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة، ومع تغلب مخاوف الطلب على التوتر الجيوسياسي المستمر في الشرق الأوسط".

وواصل الحوثيون هجماتهم على الممرات الملاحية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث تعرضت أربع سفن أخرى على الأقل لضربات بطائرات مسيرة وصواريخ منذ يوم الجمعة. وقال الحوثيون إن إحداها، وهي سفينة الشحن روبيمار التي ترفع علم بيليز والمسجلة في بريطانيا ويديرها لبنان، معرضة لخطر الغرق في خليج عدن، مما يزيد المخاطر في حملتهم لتعطيل الشحن العالمي تضانا مع الفلسطينيين في غزة.

وكتب محللو (إيه.إن.زد) في مذكرة "علامات الطلب القوي في الصين عززت المعنويات أيضا".

وارتفعت إيرادات السياحة في الصين 47.3 بالمئة على أساس سنوي وتجاوزت مستويات ما قبل كوفيد-19 خلال عطلة السنة القمرية الجديدة التي انتهت يوم السبت.

وخفضت الصين أيضا سعر الفائدة المرجعي للقروض العقارية بأكثر من المتوقع اليوم الثلاثاء، في محاولة لدعم سوق العقارات والاقتصاد.

ومع ذلك، فإن العوامل الداعمة للأسعار لم تعوض بشكل كامل مخاوف الطلب. فقد عدل تقرير وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2024 بالخفض وسط توقعات بأن تحل الطاقة المتجددة محل الوقود الأحفوري.