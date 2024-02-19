تراجع صادرات النفط الخام السعودي إلى 6.308 مليون برميل

أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) خلال، اليوم الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت إلى مستوى 6.308 مليون برميل يوميا في ديسمبر من 6.336 برميل يوميا في نوفمبر .

النفط الخام

كما أظهرت البيانات ارتفاع إنتاج السعودية من النفط الخام بنحو 0.126 مليون برميل يوميا على أساس شهري ليصل إلى مستوى 8.944 مليون برميل يوميا في ديسمبر .

وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

تراجع أسعار النفط من أعلى مستوياتها في 3 أسابيع

أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين، من أعلى مستوياتها في 3 أسابيع، مع استيعاب الأسواق لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) أشارت إلى التروي قبل خفض محتمل للفائدة، فيما كانت المعاملات ضعيفة في يوم عطلة عامة في الولايات المتحدة.

وأثرت على التداولات المخاوف المتعلقة بتوقعات الطلب على النفط، بحسب الاسواق العربية.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا أو 0.66% لتسجل0289 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 31 سنتا أو 0.39% إلى 78.88 دولار للبرميل.