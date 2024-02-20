التنمية المحلية تعقد جلستها الأولى للتشاور المجتمعي بكفر الشيخ

فى إطار تنفيذ وزارة التنمية المحلية لمشروع تطهير مصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة الممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والاتحاد الأوروبى، وبدء التعاقدات مع المقاولين لتنفيذ أنشطة المشروع فى محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ والذى يهدف بدوره إلى تعزيز إدارة المخلفات الصلبة في الثلاث محافظات عن طريق إنشاء منظومة متكاملة تتضمن مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات ومحطات وسيطة ومدافن ومقالب صحية آمنة وتوفير معدات جمع ونقل المخلفات.

نفذت وزارة التنمية المحلية جلسة التشاور المجتمعي الأولى لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى لمشروع تطهير مصرف كيتشنر - مكون المخلفات الصلبة- و ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، وبحضور النائبة هدي الطنباري، عضو مجلس النواب وممثلى وحدة تنفيذ المشروع بوزارة التنمية المحلية وفريق استشارى قياس الأثر البيئى والإجتماعى للمشروع بوزارة التنمية المحلية، الدكتور محمود زهران مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ، وتضمنت الجلسة مشاركة عدد كبير من فئات المجتمع المختلفة من المحافظة شملت بعض الأهالى للمناطق السكنية التى ستقام بها المشاريع ، وممثلى الجمعيات الأهلية ورؤساء المدن والمراكز ومديرى إدارات المخلفات الصلبة بالمراكز والوحدات المحلية وممثلى إدارة البيئة بالمحافظة.

وقدم الاستشارى عرض تقديمى عن المشروع يتضمن الهدف الرئيسى من تنفيذه ومكوناته فى الثلاث محافظات حيث تضمنت خطة تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات داخل محافظة كفر الشيخ ثلاث محطات معالجة أساسية وهى محطة المعالجة الميكانيكية و البيولوجية في مدينة كفر الشيخ ومحطة المعالجة الميكانيكية و البيولوجية في مدينة دسوق ومحطة المعالجة الميكانيكية و البيولوجية في مدينة الحامول وتضمنت محافظة الغربية كل من المحطة الوسيطة بمدينة قطور ومحطة المعالجة البيولوجية والميكانيكية بمدينة دفرة أما عن محافظة الدقهلية فقد تضمنت المحطة الوسيطة بمدينة نبروه و إغلاق المقلب العشوائي بقلابشو وكذا محطة المعالجة البيولوجية والميكانيكية في قلابشو.

وأكد استشارى قياس الأثر البيئى والاجتماعى أنه تم إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع وفقاً للقوانين المصرية ذات الصلة بالإضافة إلى المعايير والمتطلبات الدولية حيث أنشأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) مجموعة متطلبات أداء (PRs) صدرت في عام 2019 حيث تغطي هذه المتطلبات الجوانب الحاسمة للمسؤولية البيئية والاجتماعية طوال دورة حياة المشروع وهي تشمل تقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، وظروف وكفاءة العمل وكفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث ومكافحته ، وصحة المجتمع وسلامته، وحيازة الأراضي وإعادة التوطين، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وحقوق المواطنين الأصلية، وحماية التراث الثقافي، ومعايير الوسطاء الماليين ، مما يعكس تعزيز التنمية المستدامة، وضمان الإلتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، وتعزيز المساهمات الإيجابية للمجتمعات والبيئة.

كما استعرض استشارى قياس الأثر البيئى والاجتماعى الآثار الإيجابية المحتملة للمشروع والتى تتضمن تحسين البيئة والصحة العامة وتشمل الآثار الإيجابية تحسين الصحة العامة والظروف البيئية والاستدامة الاقتصادية، وسيكون للمشروع أثر إيجابي كبير على زيادة الأداء وكفاءة تكلفة خدمات إدارة النفايات وسيعمل مشروع تطهير مصرف كيتشنر المتكامل بشكل عام على تحسين التعامل مع المخلفات وإدارة المخلفات الصلبة بكفاءة والذى يساعد فى الحد من حرق المخلفات العشوائي الذي يؤدي إلى انبعاث الغازات السامة والخطرة و أيضا الحد من مخاطر اندلاع الحرائق نتيجة حرق المخلفات في الهواء، كما يساهم المشروع أيضاً فى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وخاصة الحد من إطلاق غاز الميثان في الغلاف الجوي، كما ستساهم محطات المعالجة الميكانيكية و البيولوجية في تثمين المخلفات من خلال الفرز وإعادة التدوير وتصنيع الوقود المشتق من المخلفات (RDF) وتحويلها السماد، وهي وسيلة مهمة لتوليد الإيرادات كما سيساعد المشروع فى توفير فرص عمل مباشرة خلال مرحلتي الانشاء و التشغيل فالمشروع يشجع توظيف العمال المحلية من كفر الشيخ ويؤكد على المساواة بين الجنسين ، كما نوه الاستشارى عن الآثار السلبية الطفيفة المحتملة فى مراحل تنفيذ المشروع وبعد التنفيذ وتدابير التخفيف منها .

كما تضمن اللقاء جلسة نقاشية مع الحضور وقام استشارى الأثر البيئى والاجتماعى بالرد على الاستفسارات التى تم طرحها من الحضور حول ما تم عرضه فى الجلسة وذلك من أجل إشراك أصحاب المصلحة وفقًا للإرشادات الوطنية لجهاز شئون البيئة المصري ومتطلبات ومعايير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.



