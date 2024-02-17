التنمية المحلية تتابع جهود جنوب سيناء مبادرة تخفيض الأسعار

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة جنوب سيناء في المتابعة المستمرة لجوانب تنفيذ مبادرة تخفيض اسعار السلع الاساسية وذلك في نطاق محافظاتهم والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

حيث افتتح اللواء دكتورخالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت معرض "أهلًا رمضان" الذي جرى تنظيمه بالسوق الحضري بمدينة طور سيناء، بالتنسيق بين المحافظة، ومديرية التموين، والوحدة المحلية لمدينة الطور، والغرفة التجارية، لبيع السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة.

وتضمن المعرض جميع السلع الغذائية من سكر، أرز، مكرونة، زيت، سمن، كافة أنواع الجبن والألبان، البقوليات، والخضروات والفاكهة، وملابس، ومستلزمات شهر رمضان من بلح، جوز هند، قمر الدين، الفاكهة المجففة "تين، مشمش، خروب"، سوبيا، إضافة إلى اللحوم.

وأجرى محافظ جنوب سيناء، جولة داخل المعرض، للتأكد من زيادة كميات المنتجات الغذائية المعروضة، ونسبة التخفيض عليها، ووجه بدعم المعرض بكميات كبيرة للسلع الغذائية التي يوجد إقبال عليها لتلبية احتياجات المواطنين، وتكثيف الحملات التموينية عليه لمتابعة الالتزام بالأسعار،