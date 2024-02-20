السجن 3 سنوات لحداد لاتهامه بالشروع في قتل نجار

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، حداد بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لاتهامه بالشروع في قتل نجار مسلح بسبب خلافات بينهما بمركز ديرب نجم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على عبدالرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي.

تعود أحداث القضية رقم 7785 لسنة 2023 جنايات مركز ديرب نجم، المقيدة برقم 3084 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 2 مايو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "حمدي ر م س" 38 عاما، حداد كريتال، مقيم بمركز ديرب نجم، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالشروع في قتل المجني عليه "عبدالرحمن محمد" 39 عاما، نجار مسلح، مقيم بذات الناحية، بسبب خلافات بينهما.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم شرع في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار المصمم عليه بأن أعد لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين) وما أن ظفر به حتى باغته من دبر وسدد له طعنة استقرت بظهره من الجهة اليمنى قاصدا من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو تجمع الأهالي والحيلولة دون موالاة تعديه على المجني عليه وتداركهم له بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.