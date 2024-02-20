الأربعاء.. قطع المياه عن عدة مناطق بمركز الطود جنوب الأقصر
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه سوف يتم قطع المياه عن عدة مناطق بمركز ومدينة الطود؛ وذلك لأعمال تطهير خزان مياه محطة نجع خميس بمركز الطود .
وأفادت الشركة بأن المناطق المتأثرة بالقطع هي: ( نجع خميس - عزبة الضوى - نجع المهدات - نجع قباح - عزبة النصارى - نجع الندافين غرب - نجع البروج ) من الساعة ٩ صباحاً يوم الأربعاء ٢١ فبراير وحتى الساعة ٣ عصراً من نفس اليوم؛ وذلك لأعمال تطهير خزان مياه محطة نجع خميس بمركز الطود .
وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجانى
- 0952282406
- 0952284116
- 01147999752
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة فى حال طلبها وفى حالات الطوارئ.