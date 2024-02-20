طوارئ بزراعة الإسكندرية لإنقاذ محصول القمح من التفحم

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، حالة الطوارئ لحماية محصول القمح من الإصابة بالتفحم السائب في القمح، هو واحد من الأعراض المرضية الفطرية الشائعة الحدوث، والتي يتوجب على المُزارعين الانتباه لها، نظرًا لصعوبة تمييزها أو التعرف عليها إلا بعد حدوث الإصابة، ما يستدعي تسليط المزيد من الضوء، لحماية محصول الغلة الاستراتيجي من أي خسائر مُحتملة.

وحذرت مديرية الزراعة بالإسكندرية، المزارعين من إصابة القمح بما يسمى بـ«التفحم الحبي»، وذلك بعد فحص عدة حقول بشكل عشوائي من قِبل لجنة متخصصة، وتبين وجود حالتين في 2 فدان بمنطقة أبو بسيسة التابعة لإدارة العامرية الزراعية.

قال الدكتور نبيل الششتاوى وكيل وزارة الزراعة، إنه تم تكليف المهندس محمود محمد إسماعيل، مفتش الرقابة على المبيدات ومهندس المكافحة بالمديرية، برئاسة لجنة فنية للمرور على الزراعات بمنطقة العامرية ثان، الواقعة في زمام إدارة العامرية الزراعية، وتم فحص عدة زراعات للقمح في نطاق الزمام، كما تم فحص عدة حقول بشكل عشوائي، للتأكد من سلامة المحصول .

وأضاف أنه بالفحص والمعاينة على الطبيعة للحقول، تبين وجود إصابات بالتفحم السائب في القمح في فدانين بمنطقة نجع أبوبسيسة، غرب الإسكندرية، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وطرد السنابل.

وقال المهندس محمود إسماعيل مفتش الرقابة أنه فور اكتشاف الإصابة، تم التواصل مع المزارع والتأكيد على ضرورة جمع السنابل المتفحمة يدويًا وبحرص دون سقوط الجراثيم الفطرية عن طريق تلبيسها أكياسا ونزعها من الحقول ثم حرقها بعيدًا عن الأرض، لمنع انتشار الفطر في باقي الحقل.

وشدد على المزارعين بضرورة استخدام تقاوي الأصناف المعتمدة والمقاومة للإصابات، وكذلك عدم زراعة تقاوٍ مجهولة المصدر، أو تقاوٍ مخزنة أو متبقيات محصولية، وكذلك معاملة بذور التقاوي بالمبيد المناسب، أما بالنسبة لباقي الحقول النباتات فهي بحالة جيدة ولم يتلاحظ مظاهر إصابات.

من جانب اخر قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة إن إصابة القمح أو الشعير بمرض التفحم السائب تحدث أثناء عملية طرد السنابل مؤكدًا أن السنابل المصابة الموسم الحالي كانت من تقاوي مصابة الموسم الماضي “الإصابة بتحصل أثناء طرد السنابل” يعني الإصابة من التقاوي وليس عدوى.

وتابع: لذا حذرنا مرارا وتكرارا بعدم أخذ تقاوي من الحقول التي يكون فيها نسبة إصابة نهائيا لافتا إلى أنه من السهل جدا تشخيص هذا المرض عند طرد السنابل حيث أن جميع مكونات السنبلة الحية يتم استبدالها بكتل من جراثيم الفطر السوداء ومن السهل جدا رؤية هذه السنابل لكن ترك هذه السنابل يمثل خطورة بالغة ويجب التخلص منها فورا حتى لو كانت موجودة بأعداد قليلة في الحقل.

الجدير بالذكر قام الفريق الإرشادى الريفي بمحافظة الإسكندرية بتنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية بإدارة برج العرب الزراعية، حيث تم المرور والمعاينة الحقلية لمحصولي القمح والخرشوف قرية الجويرة الغربانيات، وفحص النباتات للتأكد من وجود أي حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية من عدمه.، ووجه الفريق الإرشادي، للمزارعين، نصائح سواء ما يتعلق بخدمة المحصول والمعدلات السمادية اللازمة أو الرى، وكذا المكافحة المتكاملة للآفات والحشائش واستخدام المبيدات الموصى بها بالمعدلات المناسبة.