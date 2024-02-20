ممثل جنوب إفريقيا: إسرائيل تُطبق نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين

قال ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إنّه يجب تفكيك المستوطنات الإسرائيلية وتنفيذ حل الدولتين، لافتا إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتُطبق نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين.

وأضاف بحسب نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك القوانين الدولية من خلال حربه المستمرة في قطاع غزة، لافتا إلى أنّ تجربتنا المريرة مكنتنا من المساهمة في تثبيت القانون الدولي اليوم.

إقامة دولة فلسطينية مستقلة

وتابع أنّ إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو الحل الوحيد لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، مضيفا: «سنعمل على إيقاف سياسة الفصل العنصري التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين»

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

ولفت إلى أنّه يجب تحميل الجناة ومرتكبي جرائم الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية ومحاسبتهم، كما يجب أن يسمح للفلسطينيين بممارسة حقهم في تقرير المصير، موضحا أنّ ما تفعله إسرائيل يفاقم أوضاع الفلسطينيين ويزيدها سوءا.