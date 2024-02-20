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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ممثل جنوب إفريقيا يعدد انتهاكات الاحتلال بغزة أمام العدل الدولية

العدل الدولية
العدل الدولية

كشف ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري.

وقال سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، خلال افتتاح جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي هولندا: "إلى متى يستمر فرار إسرائيل من العقاب والتحدي للقانون الدولي، إن الممارسات الإسرائيلية في غزة أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري".

وأضاف: "على مدى الأيام القليلة الماضية شاهدنا الهجمات الوحشية المستمرة على غزة وهو ما يتناقض مع القانون الدولي ويتناقض مع قرارات المحكمة".

وشدد ممثل دولة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية على "استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكا لاتفاقية جنيف".

وفي وقت سابق، أعلنت مصر، يوم الأحد 18 فبراير الجاري، أنها تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إن "مصر ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير المقبل".

وأضاف رشوان أن "المذكرة المصرية تتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

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