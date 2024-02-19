الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أحدهم فجر مسجدًا.. CNN تفضح جرائم جنود الاحتلال في غزة بتقرير غير مسبوق

جندي يتفاخر بتفجير
جندي يتفاخر بتفجير مبنى في غزة

عرضت فضائية "CNN"، الإنجليزية تقرير غير مسبوق يتعارض مع طبيعتها وسياستها التحريرية المؤيدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

وحمل التقرير عنوان "جندي إسرائيلي يسجل نفسه وهو يفجر مسجدا" كمثال فاضح وصريح وملخص لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والذي يرقى لحد الإبادة الجماعية، ودفع دولة جنوب إفريقيا لرفع دعوى ضد إسرائيل بذات المضمون أمام محكمة العدل الدولية.

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وقالت المذيعة في مقدمة التقرير إن الإسرائيليون يرون صورة مختلفة تماما للحرب عن الذي يراه الآخرون، وتحدث المراسل جيريمي دايموند من سي إن إن عن الاتجاه السائد على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ينشر جنود جيش الدفاع الإسرائيلي هجومهم العسكري على غزة.

وعرض التقرير مقاطع فيديو لجنود الاحتلال نشروها على مواقع التواصل، أولها لجندي يستعرض أدوات التفجير في لقطات “سوشيالية” قبل تفجيره مسجدًا، وآخرون يفجرون مبان خلال صلاة تلمودية.

وحسب التقرير، يوثق الجنود الدمار الذي لحق بغزة ويبتهجون لذلك وينشرون مقاطع لتفجير جامعات ووحدات سكنية، بالإضافة لنشر مقاطع تخالف القانون الإنساني لأهل غزة وهم عراة ومكتوفي الأيدي والقدمين.

 

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