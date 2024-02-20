الثلاثاء 20 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المواطن الصحفى

صرف معاش والدي رحمة بإعاقتي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعيش في عزبة عقل بالمنصورة وكنت أعمل عامل تكسير أرزقی ونتيجة لأعمال الكسر المتواصلة أصبحت غير قادر على السمع وأعاني ضعفًا شديدًا وكان لدي سماعة ولكنها تعطلت منذ فترة وعجزت عن تغييرها وبعد وفاة والدى فى ۲۲ ديسمبر ۲۰۲۲ والذى كان يتقاضى معاشًا تأمينيًا.

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لبلوغه سن المعاش.. تكريم كبير موجهي الرياضيات بنجع حمادي

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تعليم نجع حمادي تكرم وكيل شئون الطلاب لبلوغها سن المعاش

وتوقف المعاش بعد وفاته وتقدمت أكثر من مرة للحصول على معاش والدى أو معاش "تكافل" لأتمكن من توفير متطلبات أسرتي وعلاجي والحصول على سماعة بديلًا للسماعة التي تعطلت مطالبًا بسرعة صرف معاش لي ولأسرتي خاصة أن أبنائي جمعيهم متزوجون ولديهم أطفال وابني الأصغر ما زال  في مرحلة الثانوى الصناعى ويعيش معى وليس لديه أي دخل للإنفاق منه على التعليم لذلك أتمنى أن يصل صوتى إلى السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لمساعدتي فى صرف معاش تكافل أو إحالتى إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لصرف معاش والدى.

ثابت عزيزعطية عوض

المنصورة عزبة عقل حارة أبو الحجاج ثان المنصورة

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