صرف معاش والدي رحمة بإعاقتي

أعيش في عزبة عقل بالمنصورة وكنت أعمل عامل تكسير أرزقی ونتيجة لأعمال الكسر المتواصلة أصبحت غير قادر على السمع وأعاني ضعفًا شديدًا وكان لدي سماعة ولكنها تعطلت منذ فترة وعجزت عن تغييرها وبعد وفاة والدى فى ۲۲ ديسمبر ۲۰۲۲ والذى كان يتقاضى معاشًا تأمينيًا.

وتوقف المعاش بعد وفاته وتقدمت أكثر من مرة للحصول على معاش والدى أو معاش "تكافل" لأتمكن من توفير متطلبات أسرتي وعلاجي والحصول على سماعة بديلًا للسماعة التي تعطلت مطالبًا بسرعة صرف معاش لي ولأسرتي خاصة أن أبنائي جمعيهم متزوجون ولديهم أطفال وابني الأصغر ما زال في مرحلة الثانوى الصناعى ويعيش معى وليس لديه أي دخل للإنفاق منه على التعليم لذلك أتمنى أن يصل صوتى إلى السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لمساعدتي فى صرف معاش تكافل أو إحالتى إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لصرف معاش والدى.



ثابت عزيزعطية عوض



المنصورة عزبة عقل حارة أبو الحجاج ثان المنصورة