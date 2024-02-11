تعليم نجع حمادي تكرم وكيل شئون الطلاب لبلوغها سن المعاش

شارك الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الأحد، احتفال قسم شئون الطلاب و الامتحانات، لتكريم السيدة سناء عبد المحسن أحمد وكيل شئون الطلاب و الامتحانات بالإدارة، لبلوغها سن المعاش، وسط جو يسوده الود والتقدير والاحترام، وذلك تقديرا لتفانيها في أداء عملها طوال فترة خدمتها، وذلك بحضور عدد من القيادات بديوان عام الإدارة.

وأشاد مدير. عام الإدارة، بالسيدة سناء عبد المحسن ، وذلك لما أبدته من تفان وإخلاص وجدية خلال أداء عملها، مشيرا إلى أنها كانت مثالا للأمانة والأخلاق الفاضلة، والإخلاص في العمل وقدوة طيبة للزملاء والزميلات في مختلف الوظائف التي شغلتها.

وتمنى الدكتور عفت محمد وزيري، لها دوام نعمة الصحة والعافية، وأن يكتب الله لها التوفيق والنجاح في حياتها المقبلة.

وشهد حفل التكريم، راجح صابر الطيب مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية السابق، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، ومحمد حجاج عبد الرحمن رئيس قسم الموارد البشرية، والأمير نور جهلان رئيس قسم التعليم الإعدادي، وأحمد فراج فرجله رئيس قسم الأمن، وممدوح ثابت رئيس قسم شئون الطلاب والامتحانات السابق، ونيفين نبيل مسؤول الموهوبين بقسم الموهوبين والتعلم الذكي، وعدد من موظفي الأقسام بديوان الإدارة ، وأعضاء قسم شئون الطلاب والامتحانات.