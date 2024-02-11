لبلوغه سن المعاش.. تكريم كبير موجهي الرياضيات بنجع حمادي

أقامت إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، حفلاً كبيراً بقاعة اجتماعات مدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية بنين؛ لتكريم المربي الفاضل عبد العال يوسف عبد العال، كبير موجهي الرياضيات بإدارة نجع حمادي التعليمية، لاكتمال العطاء و بلوغه السن القانونية للمعاش.

جاء ذلك بحضور الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، وأبو الوفاء عبد السلام الدردير وكيل إدارة الوقف التعليمية، والمحاسب رمضان علي أبوزيد مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، ومحمد حجاج عبد الرحمن رئيس قسم الموارد البشرية، وعبد القهار أحمد رئيس قسم التعليم الثانوي، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، والمهندس خالد محمد فرغل مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية الأسبق، وراجح صابر الطيب مدير إدارة نجع حمادي التعليمية السابق، وإبراهيم صديق أمين صندوق نقابة المعلمين بنجع حمادي، الشاعر والأديب طارق محروس مدير التعليم الابتدائي السابق.

كما حضر الحفل أيضا، جمال عز الدين راشد مدير تنسيق التعليم الإعدادي والثانوي، وأحمد فراج فرجله رئيس قسم الأمن، وسيد حسين رسلان مدير تنسيق الإعدادي والثانوي السابق، وعبد الرحمن محمد أحمد موجه أول الرياضيات، وهيئة توجيه الرياضيات، ومحمد عبد اللاه علي، و منتصر محمود عبد الرحيم تنسيق التعليم الابتدائي، وحشد من موجهي المواد الدراسية، والأنشطة، وأقسام الإدارة، ومديري المدارس، وأسرة المحتفي به.

بدأ الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وأعقب ذلك فقرة الانشاد الديني، ثم كلمات من قيادات التربية والتعليم بنجع حمادي الحاليين والسابقين، الذين أثنوا على عطاء وأخلاق المحتفى به المربي الفاضل عبد العال يوسف، مشيرين إلى أنه يحظى بدماثة الأخلاق، والقيم النبيلة، و بشاشة الوجه، ونقاء السريرة، والتفاني والإخلاص في عمله.

وفي ختام الحفل، كرَّم الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، والحاضرين، المربي الفاضل عبد العال يوسف، بمناسبة اكتمال العطاء وبلوغ السن القانونية للمعاش، بالهدايا التذكارية، والتقط الحضور الصور التذكارية وسط حالة من الفرحة والسعادة التي سادت بين الجميع.