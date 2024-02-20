السجن 6 سنوات لخراط وبائع أنابيب حازا مخدر الهيروين بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد علي عبد الرحيم؛ بائع أنابيب وخراط بالسجن لمدة 6 سنوات؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة للاتجار فيها وسلاح أبيض، وذلك بدائرة قسم ثان الزقازيق.

تعود أحداث القضية ليوم 11 نوفمبر الماضي من عام 2023، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: «وائل. م. ت» 40 عامًا، بائع أنابيب، ونجل شقيقه «تامر. ع. م» 20 عامًا، خراط، مقيمان بكفر الزقازيق البحري، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها، وسلاح أبيض عبارة عن «مطواة» للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين الذين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة، حيازة 18 لفافة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها وسلاح أبيض عبارة عن «مطواة» للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.