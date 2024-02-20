محمد نور يفتح النار على فيرمينو وإدارة الأهلي

فتح محمد نور نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق على النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو بسبب تراجع مستواه وعدم تقديم الأداء المنتظر منذ قدومه إلى نادي الأهلي مع بداية الموسم الجاري.

وقال محمد نو في تصريحات تليفزيونية عبر السعودية الرياضية: " فيرمينيو لا يملك أي شيء ليقدمه للأهلي، وهو لم يتم إحضاره لمجرد تسجيل ضربة جزاء، كان من الأفضل استبداله في الانتقالات الشتوية ".

ولم يقدم فيرمينو الأداء المنتظر منذ قدومه إلى الأهلي، حيث سجل 3 أهداف في أول مباراة له ثم واصل الصيام التهديفي لأكثر من 15 مباراة خاضها بقميص الراقي لم يسجل بعدها سوى هدف أخر من ضربة جزاء.

النصر يفقد نواف العقيدي أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا

حسم لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي الجدل حول موقف الحارس مواف العقيدي من المشاركة في مواجهة الفيحاء المقرر لها غدًا ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتم إبلاغ نادي النصر أن مشاركة نواف العقيدي في دوري أبطال آسيا ممنوعه، حيث أكد لويس كاسترو مدرب الفريق عدم مشاركته أمام الفيحاء غدًا بعد إبلاغ اتحاد الكرة للنادي أن إيقاف اللاعب محلياً و دولياً.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اتخذ قرارًا بإيقاف الحارس نواف العقيدي لمدة 4 أشهر بسبب رفضه المشاركة مع المنتخب وعلى خلفية أزمته مع مدرب الصقور روبيرتو مانشيني.

ومن المقرر أن يعتمد مدرب النصر على وليد عبدالله سيكون ليكون الحارس الأساسي في مباراة الفيحاء غدًا بإياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.