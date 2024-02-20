ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29195 شهيدا و69170 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29195 شهيدا و69170 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي، حسبما ذكرت فضائية “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و142 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت أنه لا زال عدد من ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي تحت الركام وفي الطرقات ويتم منع وصول الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وفي وقت سابق، كشف جيش الاحتلال أنه يواصل الاشتباك مع المقاومة الفلسطينية في جنوب ووسط قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

فيما تخوض المقاومة اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وشن الاحتلال غارة جوية في منطقة الصبرة وسط الاشتباكات العنيفة في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

يأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقيام طائرات إجلاء عسكرية إسرائيلية بالهبوط في غزة لنقل قتلى وجرحى من جيش الاحتلال في منطقة جحر الديك جنوب شرق المدينة.