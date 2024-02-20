أبوالغيط يؤكد موقف الجامعة العربية الواضح برفض التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، فاعليات احتفالية جامعة الدول العربية باليوم العربي للاستدامة بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي.

وألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط كلمته التي رحب فيها بتكريم الشخصيات والمنظمات العربية ، وعلى رأسهم الوزيرة نيفين القباج احتفاءً بجهودها المقدرة لتحقيق التنمية في مصر، وكذلك تقديراً لدورها الفاعل في إثراء أجندة مجلس الوزراء العرب المسئولين عن الشئون الاجتماعية بصفتها رئيسة الدورة (43) للمجلس مشيرا إلى مبادرتها الأخيرة لوضع آلية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وقال أبوالغيط خلال كلمته: "إننا نجتمع اليوم في هذه القاعة التاريخية وسط ظروف مؤسفة، تبعث على الحزن الشديد والغضب المُحق، جرّاء ما يتعرض له إخواننا في فلسطين على يد محتل يسعى بكل ما أوتي من قوة لتصفية القضية الفلسطينية".

وأكد موقف الجامعة العربية الواضح برفض التهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح التي صارت الملجأ الأخير لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، الذين لاذوا هربًا من جحيم العدوان والتدمير في باقي مدن القطاع.

وتابع أن الخراب المتعمد الذي ألحقه الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، والذي قضى على كل أساسيات الحياة ستظل آثاره قائمة ربما لعقود قادمة، وشاهدة على بشاعة الجرائم المرتكبة وعجز العالم عن وقف العدوان.

وأوضح أن المنطقة العربية وبالرغم مما تحقق تعرضت لأزمات عنيفة ومتتالية أدت إلى إجهاد العمل العربي، وتعطيل مسيرته طيلة العقود الماضية، وتسببت في فقدان بعض مكتسباته التنموية.