وزارة العمل: ندوة للتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية بمطروح

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة مطروح نظمت مبادرة "سلامتك تهمنا" والتى أطلقتها الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة، وذلك بمقر مركز جراحة القلب و القسطرة التداخلية والمدرسة الثانوية الفنية للتمريض، ضمن سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، لتوعية العاملين بالمنشآت بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والسلبية وكذلك التعريف بكيفية إعداد خطة طوارئ للتصرف في أي حالة طوارىء تتعرض لها المنشأة، وإعداد منظومة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت لحماية الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الموجودة داخل أماكن العمل، وأضاف مدير المديرية أنه جرى تنظيم الندوة بالتعاون مع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، والدكتور إبراهيم حرب مدير مركز القلب وكوثر محمد إبراهيم مدير مدرسة التمريض بمطروح، مؤكداً استمرار جهود المديرية ومكاتبها التابعة فى تطبيق أحكام القانون داخل المنشآت الموجودة داخل المحافظة فى مختلف قطاعات العمل بمطروح.