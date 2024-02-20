إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة

أصيب 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في البدرشين، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق البدرشين اتجاه مناطق الجنوب، وتم الدفع بأوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وفور تلقى البلاغ بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى بمنطقة البدرشين بوقوع حادث مرورى، انتقلت سيارات الاسعاف وتبين انقلاب سيارة نتج عنها إصابة 4 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.

وفى سياق ذاته فقد انتشر رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها والطلاب إلى المدارس والجامعات.

وعزز رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.