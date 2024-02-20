الأسعار نار.. القراصيا وعين الجمل والبندق للأغنياء فقط

يبحث عدد كبير من المواطنين في الفترة الحالية عن أسعار ياميش رمضان 2024، وذلك في ظل موجة الغلاء التي تتضرب السلع والمواد الغذائية.

وتختلف أسعار ياميش رمضان 2024 من منطقة لأخرى، حيث توفر السلاسل التجارية والمناطق الشعبية، الياميش والمكسرات بأسعار أكثر انخفاضًا، في حين تزداد الأسعار في بعض المحال الكبرى عن المحال الشعبية أو تجار التجزئة، كما تعلن السلاسل التجارية عن عروض وتخفيضات كبيرة مع اقتراب الشهر الكريم.

أسعار القراصيا وعين الجمل والبندق

وازداد البحث خلال الأيام القليلة الماضية، عن أسعار القراصيا وعين الجمل والبندق، حيث تأتي من ضمن أولويات المواطن في شهر رمضان الكريم.

ويبدأ سعر كيلو القراصيا في الفترة الحالية من 320 جنيه حتى 480 جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو عين الجمل من 500 جنيه حتى 620 جنيه، كما يتراوح سعر كيلو البندق من 740 جنيه حتى 850 جنيه.