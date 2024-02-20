بـتخفيضات 30 % .. تجهيز 9 معارض أهــلا رمــضان بقنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه تم تجهيز 9 معارض لـ أهلا رمضان كمرحلة أولي بتخفيضات تصل إلى 30% على السلع الأساسية.

وأعلن المحافظ، اليوم الثلاثاء، الإنتهاء من كاقة الإستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.

لاقامة 9 معارض اهلا رمضان على مستوى مدن ومراكز المحافظة كمرحلة أولى ، بهدف توفير جميع السلع الأساسية والاستراتجية والمنتجات الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأبرز المحافظ، أن ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من آثار التضخم

أماكن منافذ أهلا رمضان:

وأوضح أنه تم التنسيق لإقامة معارض أهلا رمضان " بميدان الساعة بمدينة قنا، و بمقر مجلس مدينة نجع حمادي القديم بشارع التحرير، و شارع مجلس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فقط.

و شارع الدندراوية بمدينة الوقف، وشارع المستشفى العام بابوتشت ، و شارع بورسعيد بفرشوط، وشارع 23 يوليو بمدينة نقاده، وشارع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

وأشار المحافظ ، إلي انه سيتم توفير 3 سيارات متنقلة لتوزيع السلع الغذائية بالقرى المحرومه بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، فضلا عن التنسيق مع 10 سلاسل تجارية للمشاركة في مبادرة اهلا رمضان، موزعة على مدن ومراكز المحافظة.

مبادرة أبواب الخير:

واستقبلت قنا، 10 شاحنات كمرحلة أولي تحتوى على 16 ألف كرتونة من المواد الغذائية الجافة بواقع 20 طن للشاحنة، ومن المنتظر أن تستقبل المحافظة 11 شاحنة اخرى تباعًا بأجمالي 21 شاحنة تحتوى على ما يزيد عن 33 ألف كرتونة وما يزيد عن 416 طن.

وذلك ضمن المرحلة الأولى من قوافل مبادرة أبواب الخير، التى ينظمها صندوق تحيا مصر استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وسيتم توزيعها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بواقع 12.5 كيلو لكل أسرة، تشمل 5 كيلو أرز، و 3 كيلو مكرونة، و 2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، وعبوة فول، وعبوة بلح.

وذلك لضمان وصولها لمستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية من خلال قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى صندوق تحيا مصر.



