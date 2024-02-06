رمضان ساخن ينتظر المصريين.. أسعار الياميش لمن استطاع إليه سبيلًا

أسابيع قليلة تفصلنا على بدء شهر رمضان الكريم 2024، والذي يتميز بالعديد من الشعائر الدينية، إضافة إلى المأكولات المختلفة طوال أيامه، ولعل أبرز تلك المأكولات ياميش رمضان التي لا يخلو أي بيت منها في الشهر الفضيل.

وتزداد التساؤلات في الفترة الحالية عن أسعار ياميش رمضان، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني التي تشهده العديد من المأكولات.

أسعار ياميش رمضان 2024

- سجل سعر عين جمل حجم كبير وزن ربع كيلو نحو 165 جنيهًا.

- سجل سعر صنوبر وزن ربع كيلو نحو 1025 جنيهًا.

- سجل سعر جوز هند وزن 250 جرامًا نحو 53 جنيهًا.

- سجل سعر برقوق مجفف وزن 250 جرامًا نحو 83 جنيهًا.

أسعار المكسرات المشكلة

- وصل سعر عبوة مكسرات مشكلة وزن ربع كيلو لـ 203 جنيهات.

- وصل سعر مكسرات مشكلة وزن 300 جرام لـ 185 جنيهًا.

- وصل سعر مكسرات مشكلة وزن 175 جرامًا لـ 130 جنيهًا.

- وصل سعر مكسرات مشكلة أورجانيك وزن 100 جرام لـ 67 جنيهًا.

- وصل سعر مكسرات محمصة إكسترا وزن 250 جرامًا لـ 228 جنيهًا.

أسعار الكاجو

- سعر كاجو محمص وزن 50 جرامًا نحو 40 جنيهًا.

- سعر كاجو جامبو وزن ربع كيلو نحو 245 جنيهًا.

- سعر كاجو خام وزن 250 جرامًا نحو 238 جنيهًا.

- سعر كاجو وسط وزن 250 جرامًا نحو 198 جنيهًا.

أسعار الفستق

- سجل سعر الفستق الجامبو وزن ربع كيلو نحو 285 جنيهًا.

- سجل سعر الفستق المحمص والمملح وزن 100 جرام نحو 62 جنيهًا.

- سجل سعر الفستق المقشر وزن 250 جرامًا نحو 520 جنيهًا.

- سجل سعر الفستق المحمص وزن 175 جرامًا نحو 122 جنيهًا.

- سجل سعر الفستق المحمص وزن 300 جرام نحو 214 جنيهًا.

- سجل سعر الفستق المحمص وزن كيلو نحو 273 جنيهًا.

- سجل سعر الفستق المحمص وزن 50 جرامًا نحو 42.5 جنيه.

أسعار السوداني

- حقق سعر فول سوداني في قشرة مملحة وسط وزن 500 جرام نحو 49 جنيهًا.

- حقق سعر سوداني أورجانيك وزن 175 جرامًا نحو 128 جنيهًا.

أسعار اللوز

- بلغ سعر اللوز محمص وزن 100 جرام 56 جنيهًا.

- بلغ سعر اللوز المدخن محمص وزن 300 جرام 181 جنيهًا.

- بلغ سعر شرائح اللوز وزن 250 جرامًا 188 جنيهًا.

- بلغ سعر اللوز المحمص أورجانيك وزن 300 جرام 180.5 جنيه.

- بلغ سعر اللوز المحمص أورجانيك وزن 50 جرامًا 37 جنيهًا.

- بلغ سعر اللوز المدخن أورجانيك وزن 25 جرامًا 17 جنيهًا.

- بلغ سعر اللوز المحمص مملح وزن 250 جرامًا 200 جنيه.

أسعار الزبيب

- وصل سعر كيلو زبيب أبيض لـ 49 جنيهًا.

- وصل سعر زبيب أسود لـ 60 جنيهًا.

- وصل سعر زبيب جامبو وزن 500 جرام لـ 59 جنيهًا.

أسعار البندق

- سجل سعر بندق محمص وزن كيلو نحو 220 جنيهًا.

- سجل سعر بندق وزن 150 جرامًا نحو 150 جنيهًا.

- سجل سعر بندق خام وزن 250 جرامًا نحو 188 جنيهًا.

- سجل سعر بندق وزن 250 جرامًا نحو 127 جنيهًا.

- سجل سعر البندق المحمص وزن 100 جرام بلغ نحو 70 جنيهًا.

- سجل سعر البندق القلب وزن 100 جرام نحو 65 جنيهًا.