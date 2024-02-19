الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الاثنين.. شبورة وأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 19-2-2024، فمن المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب الصعيد طقسًا دافئًا خلال النهار، بينما ستميل درجات الحرارة للدفء على السواحل الشمالية، وأيضا تحول الطقس ليصبح شديد البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر في معظم المناطق.

ومن المتوقع أيضا أن يكون هناك شبورة مائية في الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التي تربط بين القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، وشمال الصعيد، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

تشير التوقعات أيضًا إلى إمكانية هطول أمطار خفيفة ومتقطعة على جنوب الوجه البحري، بالإضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وهناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

المدينة الدرجة العظمى الدرجة الصغرى

القاهرة 21 درجة 12 درجة

الإسكندرية 19 درجة 10 درجات

مطروح 17 درجة 11 درجة

سوهاج 23 درجة 8 درجات

قنا 24 درجة 11 درجة

أسوان 24 درجة 11 درجة