مبادرة صحية لموظفي مركز المحلة الكبرى

اقيمت اليوم مبادرة طبية في اطار المبادرات الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية و بالتنسيق بين رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينه المحلة الكبرى، والإدارة الصحية ثان المحلة، برئاسة الدكتورة أمل شمس مديرة الإدارة الصحية ثان المحلة، والدكتورأحمد حماد مدير الرعاية الاساسية بالادارة ومنسق المبادرات، وتحت اشراف المهندس محمد السباعي نائب رئيس المدينة، والأستاذة أزهار بكر مديرة وحدة حماية الطفل و حقوق الإنسان و تكافؤ الفرص بمركز المحلة.



وتم اليوم فحص 32 موظف من العاملين بديوان مركز و مدينة المحلة و المواطنين المترددين على المركز من خلال الكشف على الأمراض المزمنة و فحص الكلى و الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي و الفحص المبكر للأمراض الثدى للسيدات .



وشارك فى أعمال الفحص فريق التمريض رشا العيسوي أبو سعدة أ و أمل صبحي البحيري و رانيا محمد ربيع أخصائية احصاء و اعضاء الوحدة ابراهيم رضوان مسؤول حقوق الانسان و رشا فياض المنسق الاعلامي و ناريمان بهجت العضو الاجتماعي بالوحدة.