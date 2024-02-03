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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التعادل يحسم مواجهة بوروسيا دورتموند وهايندينهايم

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند

انتهت مواجهة بوروسيا دورتموند وهايندينهايم بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

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ولم يستطع الجراد الأصفر من تحقيق الفوز، على الرغم من السيطرة الكبيرة على مجريات المباراة في شوطيها الأول والثاني.
وكانت المباراة قد شهدت سيطرة كبيرة لبوروسيا دورتموند بنسبة 70%، مقابل 30% لصالح هايدينهايم.
بهذه النتيجة، يحتل بوروسيا دورتموند المركز الرابع بترتيب الدوري الألماني لهذا الموسم برصيد 37 نقطة، بينما يأتي هايدينهايم في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.
وبدأ الجهاز الفني لبوروسيا دورتموند المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أليكساندر ماير.
خط الدفاع: منير، نيكلاس زوله، نيكو شلوتربيك، إيان متتسين.
خط الوسط: مارسيل سابيتزر، صالح أوزجان.
الوسط الهجومي: دونيل مالين، جيمي بينو جيتنز.
الهجوم: نيكلاس فولكروج، يوسوفا موكوكو.

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