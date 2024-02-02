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السبت 03 فبراير 2024
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بوروسيا دورتموند يتعادل مع هايندينهايم في الشوط الأول

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند

انتهى الشوط الأول من مواجهة بوروسيا دورتموند وهايندينهايم بالتعادل السلبي بدون أهداف، صمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

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شهد الشوط الأول من مباراة بوروسيا دورتموند وهايندينهايم سيطرة شبة تامة من الجراد الأصفر، والتي وصلت ل 70%، في المقابل 30% للخصم.
ومن المتوقع أن يشهد الشوط الثلني ضغطًا كبيرًا من لاعبي دورتموند، وذلك لتسجيل أهداف من أجل الخروج بالفوز من المباراة.
وكان بوروسيا دورتموند قد دخل المباراة وهو في المركز الرابع بترتيب الدوري الألماني برصيد 36 نقطة.
فيما جاء هايدينهايم في المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

وكان الجهاز الفني لبوروسيا دورتموند، قد دخل المباراة بالتشكيل التالي:
حارس المرمى: أليكساندر ماير.
خط الدفاع: منير، نيكلاس زوله، نيكو شلوتربيك، إيان متتسين.
خط الوسط: مارسيل سابيتزر، صالح أوزجان.
الوسط الهجومي: دونيل مالين، جيمي بينو جيتنز.
الهجوم: نيكلاس فولكروج، يوسوفا موكوكو.

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