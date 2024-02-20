الليلة.. أتلتيكو مدريد يصطدم بـ إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تقام في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء مواجهة من العيار الثقيل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تلتقي كتيبة أتلتيكو مدريد الإسباني بقيادة مدربهم دييجو سيميوني مع متصدر الدوري الإيطالي إنترميلان.

ويستقبل الإنتر ضيفه الأتلتي، في مواجهة صعبة للغاية باستاد سان سيرو "جوزيبي مياتسا"، وهو الملعب الذي صال فيه و جال المدرب سيميوني حيث لعب ضمن صفوفه موسمين، وفاز معه بكأس الاتحاد الأوروبي.

وتأهل النيراتزوري إلى الدور ثمن النهائي كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد الإسباني، بينما تصدر أتلتيكو مدريد المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.

ويتصدر انتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي حاليا، بينما الحال مختلف كثيراً للفريق الضيف حيث باتت آمال الأتلتي في المنافسة على لقب الدوري الاسباني حبث يحتل المركز الرابع برصيد 51 نقطة وبفارق 11 نقطة كاملة عن ريال مدريد، متصدر الليجا .