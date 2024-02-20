محافظ الغربية يشارك في اجتماع لجنة تسيير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في الاجتماع التاسع للجنة تسيير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والذي ترأسته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة وتقييم أعمال البرنامج والخطوات المستقبلية، بحضور السيد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمهندس عمرو عبد العال نائب محافظ اسيوط، والدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور على ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة ، والدكتور خالد قاسم ممثلا عن وزارة التنمية المحلية وممثلى شركاء التنمية من الإتحاد الأوروبى EU وبنك التعمير الألماني KFW والتعاون الدولى السويسرىSECO وهيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ وعدد من الوزارات المعنية ومنها التعاون الدولى والجهات الاستشارية للبرنامج بالمحافظات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الهدف من الاجتماع والمتضمن إنجازات ومخرجات البرنامج الوطنى فى المحافظات الأربعة خلال السنوات السابقة هو متابعة آليات البدء العاجل فى التنفيذ الفعلى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة خاصة فيما يتعلق بإجراءات طرح عقود التشغيل ومصانع التدوير والمحطات الوسيطة وذلك لتحقيق تغيير ملحوظ بمنظومة إدارة المخلفات يشعر بها المواطن. مشيرة إلى أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة يعد أحد أهم وأكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة فى مصر يجمع بين مكونين فنى ومالى ويهدف الى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة وممول من عدة جهات وهى الاتحاد الأوروبى، بنك التعمير الألمانى، هيئة التعاون الدولي الألمانية والتعاون الدولى السويسرى، ويعمل البرنامج فى 4 محافظات (كفر الشيخ / الغربية / قنا / أسيوط) مضيفة أنه تم خلال عام 2023 وفى إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمنظومة المخلفات الانتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية وكمساهمة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذًا لخطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات.

وأشادت وزيرة البيئة، بالتعاون البناء والدعم والتواصل مع وزارة التنمية المحلية للنهوض بالمنظومة على مستوى الجمهورية، وتحقيق أهداف البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة وأيضًا مشروع مصرف كتشنير، كما توجت بالشكر للسادة المحافظين وشركاء التنمية على الجهود المبذولة فى للنهوض بالمنظومة والتنفيذ على أرض الواقع فى مجالات الجمع والنقل والتدوير ونظافة الشوارع حتى يشعر المواطن بالخدمات المقدمة، مؤكدة أن الجميع شركاء فى النجاح والتنمية وان الدولة المصرية بكافة أجهزتها ملتزمة التزام كامل لحل مشكلة المخلفات البلدية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه سيتم بذل مزيد من الجهود خلال الفترة القادمة سواء للدعم الفنى أو الاستثمارات المتاحة فى هذا الصدد، متوجهة بالشكر لفريق عمل جهازى تنظيم جهاز المخلفات وشئون البيئة لتهيئة المناخ الداعم للمنظومة.

ومن جانبه تقدم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بالشكر للبرنامج الوطنى التابع لوزارة البيئة وكافة شركاء النجاح على التنسيق والتعاون لتحقيق النجاحات الملموسة التى تشهدها المحافظة، مستعرضًا ما تم تطبيقه على أرض الواقع للنهوض بالمنظومة، موضحًا حاجة المحافظة إلى زيادة مصانع إعادة التدوير، ووحدات الغربله، ونقل التراكمات، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تفعيل التعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى عمليات الجمع والنقل وجارِ تعميم التجربة.

وأكدت وزيرة البيئة، ردا على مداخلات المحافظين ان البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة تم تنفيذه فى عدد أربع محافظات، كنموذج تجريبي لكيفية إعداد مخطط كامل لكل محافظة من حيث وضع الخطة والدعم اللازم وكيفية تنفيذ البنية التحتية وعمليات التشغيل، مشيرة إلى أنه سيتم دراسة طلبات السادة المحافظين والسادة النواب والخاصة بزيادة مشروعات البنية التحتية بالمحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية فهناك برنامج كامل للبنية التحتية على مستوى المحافظات، وأيضًا سيتم دراسة ما سيتم يتنفيذه من خلال مشروع مصرف كتشينر على مستوى محافظتى الغربية وكفر الشيخ.

وأوضحت فؤاد، أنه يتم حاليًا العمل على دراسة مراعاة بعد المسافات للمدافن الصحية، فى كافة المحافظات خاصة محافظات الدلتا حيث سيتم مناقشته قريبا بمجلس الوزراء وسيتم اعتماده باللائحة التنفيذية. كما أشارت سيادتها إلى أن مصانع التدوير لكى تحقق منظومة اقتصادية تشمل كافة أنواع المخلفات، فإنه يمكن تنفيذ ذلك فى حال توافر مساحات واسعة، حيث يمكن أن يشمل المصنع تدوير ٣ أنواع من المخلفات البلدية والعضوية والزراعية، مشيرة أنه سيتم العمل أيضا على حل كافة المشاكل وتذليل كافة العقبات التى تواجه المحافظات الأربعة.

واستعرض الاجتماع أهم مدخلات البرنامج بالمحافظات الأربعة للنهوض بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات ومنها استكمال المرحلة الأولى والثانية من البرنامج الوطنى باستثمارات 900 مليون جنيه بدعم من شركاء التنمية تتمثل فى توريد 290 معدة للمحافظات الأربعة بإجمالي 300 مليون جنيه لتحسين منظومة الجمع والنقل واعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد (5) مصانع لمعالجة المخلفات ومنها (المحلة الكبرى – دفرة – بيلا – سيدى سالم – نجع حمادى بعدد (3) محافظات كفر الشيخ والغربية وقنا وذلك بدعمهم بعدد (4) منخل وعدد (8) فاصل هوائي وعدد (1) خط سماد ناعم وماكينة تفتيح أكياس لمصنع معالجة المخلفات بنجع حمادي، إلى جانب رفع التراكمات من عدد (7) مواقع للمقالب العشوائية بمحافظتي كفر الشيخ والغربية،. هذا بالإضافة إلى تنفيذ عدد (7) محطات وسيطة تهدف إلى خفض تكلفة نقل مخلفات البلدية الصلبة من المراكز والقرى المجاورة إلى مواقع المعالجة والتدوير بمحافظات الغربية وقنا وأسيوط بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بإجمالي استثمارات 100 مليون جنيه.

كما استعرض الاجتماع أيضًا أهم المشروعات المستقبلية التى تم الانتهاء من طرحها ومنها طرح 6 مناقصات لمشروعات البنية التحتية بمحافظات البرنامج تتمثل فى طرح مشروعات لإنشاء مصنع المعالجة البيولوجية والمدفن الصحى بقوص محافظة قنا ومشروع إنشاء مصنع المعالجة والمدفن الصحى بمركز أسيوط ومشروع توسعة مدفن السادات التابع لمحافظة الغربية بمحافظة المنوفية هذا إلى جانب طرح مشروع إنشاء مصنع المعالجة البيولوجية بمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ.

ومن ناحية أخرى استعرض الاجتماع مكون الدعم الفنى للبرنامج وما يتضمنه من دعم مؤسسى يتمثل فى وضع الهيكل التنظيمى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وإعداد المخططات والاستراتيجيات وخطط العمل لعدد 26 محافظة إلى جانب تطوير الإطار المؤسسي للمحافظات وإنشاء وحدات إدارة المخلفات وبناء القدرات وإعداد مؤشرات الأداء هذا إلى جانب الدعم التشريعي لإصدار قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ووضع الإطار العام للتخطيط والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات وضمان ربط التخطيط بالتمويل وضمان استدامة الموارد المالية ، بالإضافة إلى إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة من جامعى قمامة ومتعهدين وغيرهم لتقنين أوضاعهم، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمنظومة إدارة المخلفات ودراسات الجدوى لمشروعات قطاع المخلفات فى مصر وما يقدمه البرنامج من رفع كفاءة وتدريب وحملات توعوية للعاملين بالمنظومة ولمختلف فئات المجتمع من القطاع الخاص والشباب والجمعيات الأهلية والمرأة وغيرها.

كما تضمن الاجتماع عرضًا تفصيليًا من الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات حول الجهود المبذولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات فى المحافظات ومراحل تطويرها.

وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات من أهمها دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، ودعم الميزانية اللازمة لإبرام عقود الجمع والنقل، وتوفير العمالة اللازمة لتشغيل المعدات ومنشآت البنية التحتية وتدبير الميزانيات اللازمة لغلق المقالب العشوائية بالمحافظات الى جانب دعم إدارات المخلفات الصلبة بالكفاءات وتطوير الهيكل بما يتوافق مع قانون المخلفات ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى استكمال توصيل المرافق لمنشآت البنية التحتية، وتشغيل منشآت البرنامج الوطني من خلال القطاع الخاص ودعم منظومة المخلفات الزراعية فى المراحل القادمة بالخبرات والمعدات والبنية التحتية اللازمة.