هالاند أمام مهمة فك عقدة برينتفورد في مباراة مانشستر سيتي اليوم

يقود النجم النرويجي إيرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي لمواجهة فريق برينتفورد، وذلك مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب الاتحاد في مانشستر.

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ويدخل السيتي مباراة اليوم وهو في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، فيما يحتل برينتفورد المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة.

وسيكون أمام هالاند تحدٍ من الطراز الرفيع، وذلك لأن برينتفورد هو الفريق الوحيد الذي لم يهز شباكه أبداً في أندية الدوري الإنجليزي التي لعب ضدها.

وكان السيتي قد خسر ذهاباً وإياباً ضد برينتفورد الموسم الماضي، وأقيم اللقاء الأول يوم 12 نوفمبر 2022، وفاز المُنافس بنتيجة 2-1.

وسجل ثنائية برينتفورد إيفان توني، فيما سجل هدف السيتي الوحيد فيل فودين، وتكرر الفوز في جولة الدور الثاني التي أقيمت يوم 28 مايو 2023 على أرض برينتفورد بنتيجة 1-0، وسجل إيثان بينو الهدف الوحيد.

ويحتل هالاند حالياً صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفاً وبفارق هدف عن أقرب ملاحقيه محمد صلاح الذي سجل 15 هدفاً.