حسام حسن يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأسطورة ومُدرب مُنتخب مصر حُسام حسن أثناء تلقيه الإسعافات الطبية إثر تعرضه لوعكةٍ صحية.

اقرأ أيضاً: عامر حسين: لن نتأخر على مطالب حسام حسن.. والأهلي لا يحق له الاعتراض على مباراة بلدية المحلة





ولم تكشف حتى اللحظة أي مصادر رسمية طبيعة حالة النجم التاريخي لمُنتخب مصر، وستكشف الساعات المُقبلة الحقيقة بشأن حالة المُدرب الجديد لمُنتخب مصر.

ويبلغ حسام حسن من العُمر 57 سنة، ولعب في مسيرته كلاعب مع أندية الأهلي والزمالك والمصري والترسانة والاتحاد السكندري في مصر، ولعب مُحترفاً مع أندية نيوشاتل السويسري وباوك اليوناني والعين الإماراتي.

وحقق الكابتن حُسام كما يُحب مُحبوه مُناداته عدة إنجازات أبرزها بالتأكيد تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا 3 مرات في أعوام 1986 و1998 و2006، وقاد الفراعنة للوصول لمونديال 1990 في إيطاليا.

ويملك حسام حسن في مسيرته التدريبية تجارب مع فرق المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري والمصرية للاتصالات والإسماعيلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر، بجانب تجربته مع مُنتخب الأردن.

ويُعول الجمهور المصري كثيراً على حسام حسن لقيادة المُنتخب لمنصات التتويج من جديد بعد فترة غياب طويلة نسج الفشل مع المُدرب الأجنبي تفاصيلها.