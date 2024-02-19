التربية والتعليم تكشف كواليس حادث رحلة السيرك

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن كواليس حادث رحلة السيرك بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

واطمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على حالة الطلاب الذين تعرضوا لحادث أثناء قيامهم برحلة لسيرك في الوادي الجديد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير التربية والتعليم مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 31 طالبا تعرضوا لإصابات طفيفة إثر انهيار مدرج سيرك كانوا يجلسون عليه لمشاهدة عرض السيرك.

ولفت متحدث التربية والتعليم إلى نقل جميع الطلاب المصابين على الفور لمستشفى الخارجة التخصصي، حيث تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى.

وزير التربية والتعليم يتابع حالة الطلاب

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير التربية والتعليم تابع عن كثب حالة الطلاب بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ووجه وزير التربية والتعليم مدير مديرية التربية والتعليم المهندس سيد عبد العزيز عطية بمتابعة حالة الطلاب والاطمئنان عليهم وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدر مسبقا تعليمات عاجلة لمدير مديرية التربية والتعليم المهندس سيد عبد العزيز عطية بمتابعة حالة الطلاب والاطمئنان عليهم وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

وانتقل المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، لموقع السيرك ومستشفى الخارجة العام لمتابعة الموقف لحظة بلحظة .

وأصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بيانا عاجلا طمأن خلاله أولياء الأمور.

وأكد محافظ الوادي الجديد أن جميع المصابين في حادث سيرك الوادي الجديد، وتم نقلهم لمستشفى الخارجة التخصصي واصابتهم طفيفة مشدداً على عدم وجود أي إصابات خطيرة.

ووجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد برفع درجة الاستعداد بمستشفيات مدينة الخارجة وتقديم العلاج للمصابين.