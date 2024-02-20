الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع نسب الوفيات بين أطفال غزة

وجهت الأمم المُتحدة تحذيراً شديد اللهجة بشأن ارتفاع نسب الوفيات بين الأطفال الفلسطينيين في غزة بسبب الحرب العدوانية التي يُمارسها الاحتلال على القطاع.

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وأشارت وكالات الأمم المُتحدة المعنية بتقديم الإعانة والغوث لفلسطينيي غزة للنقص في الغذاء وسوء التغذية الذي يتواكب مع انتشار سريع للمرضى.

ونقل تقرير نشرته شبكة سكاي نيوز تصريحاً للسيد تيد شيبان، نائب المدير التنفيذي لليونيسيف، حذر فيه من ارتفاع غير مسبوق في وفيات الأطفال في القطاع بسبب شح الغذاء والمياه الصالحة للشُرب.

وأكد تقرير صادر عن اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي على تأثر ما لا يقل عن 90 % من الأطفال دون سن الخامسة في غزة بأحد الأمراض المُعدية على الأقل.

وزادت نسبة إصابة الأطفال بالإسهال بما مقداره 23 ضعفاً خلال الأسبوعين الماضيين بالمقارنة مع أرقام العام 2022.

وتُحذر السلطات المعنية من مُواصلة منع وصول الغذاء والماء النظيف لأهالي القطاع، وتُحاول مصر ومعها باقي دول العالم إيصال أكبر كم من المُساعدات لشعب غزة، وتتسبب العراقيل الإسرائيلية في عدم وصول المُساعدات بالطاقة القصوى.



