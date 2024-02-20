الثلاثاء 20 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع نسب الوفيات بين أطفال غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

وجهت الأمم المُتحدة تحذيراً شديد اللهجة بشأن ارتفاع نسب الوفيات بين الأطفال الفلسطينيين في غزة بسبب الحرب العدوانية التي يُمارسها الاحتلال على القطاع. 

اقرأ أيضاً: مكتب الإحصاء الإسرائيلي: العدوان على غزة يخفض مُعدلات الاقتصاد

txt

مكتب الإحصاء الإسرائيلي: العدوان على غزة يخفض مُعدلات الاقتصاد

txt

سيدة تُوبخ ضيوفها بسلاح أبيض والسبب صادم

وأشارت وكالات الأمم المُتحدة المعنية بتقديم الإعانة والغوث لفلسطينيي غزة للنقص في الغذاء وسوء التغذية الذي يتواكب مع انتشار سريع للمرضى.

ونقل تقرير نشرته شبكة سكاي نيوز تصريحاً للسيد تيد شيبان، نائب المدير التنفيذي لليونيسيف، حذر فيه من ارتفاع غير مسبوق في وفيات الأطفال في القطاع بسبب شح الغذاء والمياه الصالحة للشُرب.

وأكد تقرير صادر عن اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي على تأثر ما لا يقل عن 90 % من الأطفال دون سن الخامسة في غزة بأحد الأمراض المُعدية على الأقل. 

وزادت نسبة إصابة الأطفال بالإسهال بما مقداره 23 ضعفاً خلال الأسبوعين الماضيين بالمقارنة مع أرقام العام 2022.

وتُحذر السلطات المعنية من مُواصلة منع وصول الغذاء والماء النظيف لأهالي القطاع، وتُحاول مصر ومعها باقي دول العالم إيصال أكبر كم من المُساعدات لشعب غزة، وتتسبب العراقيل الإسرائيلية في عدم وصول المُساعدات بالطاقة القصوى. 

 

مواد متعلقة

مكتب الإحصاء الإسرائيلي: العدوان على غزة يخفض مُعدلات الاقتصاد

حجز مُحاكمة مُتهمٍ في "أحداث عابدين"

سيدة تُوبخ ضيوفها بسلاح أبيض والسبب صادم

حكم رادع بحق 4 متهمين من جماعة “حازمون” الإرهابية

اليوم..استكمال محاكمة مُتهم في اللجان الإعلامية للإخوان

اليوم.. أولى جلسات مُحاكمة المُتهمين بخطف طالب في البدرشين

غداً.. مُحاكمة متهم في قضية اللجان الإعلامية للإخوان

غداً.. إعادة محاكمة متهم في أحداث وسط البلد
الجريدة الورقية