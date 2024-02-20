مكتب الإحصاء الإسرائيلي: العدوان على غزة يخفض مُعدلات الاقتصاد

يتواصل العدوان على غزة للشهر الرابع على التوالي، وألقت الحرب العدوانية بظلالها القاتمة على مُعدلات الاقتصاد الإسرائيلي.

وأشارت شبكة روسيا اليوم لبياناتٍ أصدرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي تؤكد أن الناتج الإجمالي لدولة الاحتلال تراجع بنسبة 19.7 % في الربع الأخير من عام 2023.

وأظهرت البيانات أيضاً تراجع الإنفاق بين الإسرائيليين بنسبة 26.9 % خلال نفس الفترة بالمُقارنة مع الأرباع الثلاثة الأولى من العام.

كما وصل التراجع للصادرات التي فقدت ما نسبته 18.3 %، وتراجع مُعدل الواردات أيضاً بنسبة 42 %، وتراجعت الاستثمارات أيضاً بما نسبته 67.8 %.

وفي الوقت نفسه ارتفعت النفقات الحكومية بنسبة 88.1 %، ومُعظم النفقات جاءت على الأمور الدفاعية.

وساهمت الحرب أيضاً في ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار البنزين في إسرائيل.

ويأمل المُجتمع الدولي أن تنجح مساعيه لوقف العدوان على غزة بعد وصول فاتورة الشهداء لحاجز 30 ألف شهيد.

ويُمني شعب غزة نفسه باستراحة طويلة من أجل لملمة الشتات وتضميد الجراح بعد شهور صعبة.