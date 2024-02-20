جاد الله: زيارة مجلس الأهلي لـ الزمالك تبرز الوجه الحضاري لمصر

أكد خالد جاد الله نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مشهد زيارة مجلس الأهلي إلى الزمالك مشرف للغاية من جانب رئيسي الناديين محمود الخطيب وحسين لبيب، مشيرا إلى أن المشهد يُعد رسالة واضحة لغرس القيم والاخلاق الحميدة في الأجيال الكبيرة والصغيرة، وأن كرة القدم منافسة شريفة داخل الملعب فقط، وكل عناصر اللعبة أشقاء وعلاقتهم جيدة خارج المستطيل الأخضر وأيضًا تُبين الشكل الحضاري للدولة المصرية.

وقال جاد الله في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لابد أن تتغيير كل المفاهيم الخاطئة لدى الشباب، خصوصًا أن الأخلاق الرياضية تعلم الشخص الانتماء والمسئولية والأمور الحميدة، ولابد من تنمية الفكر الخاص بالشباب الذين يكتبون أشياء فيها تجاوزات عبر السوشيال ميديا".

وأضاف: "ويجب الاهتمام أيضًا بالنشء الصغير، وأن يتم غرس الأخلاق الحميدة فيهم منذ الصغر، وروح كرة القدم دائمًا هو الجمهور، وبدون وجودهم تفقد كرة القدم 70% من حماسها، ووجودهم يجعل اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم للظهور بشكل طيب، وأتمنى أن يعود الجمهور بشكل طبيعي وأن يشجعوا فريقهم بدون التجاوزات".

وأكمل: "الكابتن محمود الخطيب من أساطير الرياضة المصرية وكرة القدم، وحسين لبيب أيضا من أساطير كرة اليد، وعندما يكون رؤوساء الأندية (رياضيين) يكون هناك روح طيبة بين الجميع".

وأتم: "الإعلام له دور كبير يصل إلى 90% في مسألة نبذ التعصب، وضرورة التقارب مع جماهير الأندية، ونشر الوعي الرياضي للأجيال الصغيرة، وشرح معني الرياضة والمنافسة الشريفة والارتقاء بالاخلاق والقيم الجيدة، لذلك أرى أن الاعلام الرياضي مسئول بشكل كبير عن ذلك، مع ضرورة التوعية بدعم المنتخب ومساندة التوأم حسام وإبراهيم في المرحلة المقبلة".