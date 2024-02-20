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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كواليس تعاون الأهلي مع أندية دوري المحترفين

الأهلي
الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي كان يناقش الاستحواذ على نادي داخل دوري المحترفين مع شركة الكرة منذ أربع أشهر.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأندية كانت مكادي وبروكسي وبترول أسيوط ولافيينا، وتم استبعاد آخر ناديين بسبب الصعوبة في التفاوض".

وأضاف أمير هشام: "عدلي القيعي رئيس شركة الكرة عقد جلسة في الساحل الشمالي مع نادي بروكسي، وكان هناك اتفاق كبير ومرحب بين الطرفين من أجل التعاون وبدأ العمل بالفعل".

واختتم أمير هشام: "التعاون بدأ بالفعل حيث أبدى الأهلي اهتمامه بضم 3 لاعبين من الشباب في بروكسي، وحال ضم الفريق لاعب أجنبي سوف يتم انضمامه إلى بروكسي للعب في دوري المحترفين للحصول على خبرات، وحال بيعه يستفاد الناديين، ومن ساهم في هذا الملف هو محمد شوقي لاعب الفريق السابق ونائب رئيس قطاع الناشئين في النادي، خاصةً أنه كان مشرف الكرة في بروكسي وكانت له مساهمة في هذا التعاون ولن يتم تغيير اسم النادي إلى أهلي ب بعد التعاون".

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