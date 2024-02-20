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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أيمن يونس: الحُكم على جوميز حاليًا غير منطقي

ايمن يونس
ايمن يونس

أكد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق أرضية ملعب فريق الزمالك أمام الإسماعيلي كانت سيئة للغاية وأثرت بشكل سلبي على أداء الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

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وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن الحُكم على جوزيه جوميز حاليًا غير منطقي ومازال أمامه الكثير ليقدمه مع نادي الزمالك في الفترة المقبلة ".


وتابع:"أرضية ملعب الإسماعيلية سيئة ولا تليق بمباراة فريقي الزمالك والإسماعيلي وأتمنى أن يتم مراعاة هذا الأمر في باقي مباريات الموسم ".

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