محمد الجارحي: نكن كل الإحترام والتقدير لنادي الزمالك

أكد محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الاهلي أن الزيارة التي قام بها مجلس إدارة ناديه تأخرت بعض الوقت بسبب وفاة الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأحمر.

وقال محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "زيارتنا إلى الزمالك تأخرت بسبب ظروف وفاة الراحل العامري فاروق وكنا نريد أن نقدم على تلك الخطوة من فترة".

وتابع: " نكن كل الإحترام والتقدير لنادي الزمالك ومجلس إدارته".

وتأتي تصريحات محمد الجارحي على هامش زيارة مجلس إدارة الأهلي لمقر القلعة البيضاء.