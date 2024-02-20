حسين السيد: الزمالك يفتح صفحة جديدة مع الجميع

أكد حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك أن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لمقر القلعة البيضاء يعلو من القيم والروح الرياضية في الكرة المصرية.

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وقال حسين السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك على هامش زيارة الأهلي: "زيارة النادي الأهلى لنا زيارة تاريخية تثبت أن الروح الرياضية هى التي يجب أن تسود".

وتابع: "تربينا كرياضيين على العلاقات الطيبة مع المنافسين، يجب طي صفحة الفترة الماضية وفتح صفحة جديدة مع الجميع".

وأتم السيد: "قطبا الكرة المصرية يقودا كرة المصرية والجميع يحذوا حذوهم، العلاقات الودية بين القطبين تحافظ على تواجد الروح الرياضية بشكل دائم".