الثلاثاء 20 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسين السيد: الزمالك يفتح صفحة جديدة مع الجميع

حسين السيد
حسين السيد

 أكد حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك أن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لمقر القلعة البيضاء يعلو من القيم والروح الرياضية في الكرة المصرية.

إقرأ أيضًا..

جهاد جريشة: الزمالك والاسماعيلي لم يستحقوا أي ركلات جزاء


وقال حسين السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك على هامش زيارة الأهلي: "زيارة النادي الأهلى لنا زيارة تاريخية تثبت أن الروح الرياضية هى التي يجب أن تسود".
وتابع: "تربينا كرياضيين على العلاقات الطيبة مع المنافسين، يجب طي صفحة الفترة الماضية وفتح صفحة جديدة مع الجميع".
وأتم السيد: "قطبا الكرة المصرية يقودا كرة المصرية والجميع يحذوا حذوهم، العلاقات الودية بين القطبين تحافظ على تواجد الروح الرياضية بشكل دائم".

مواد متعلقة

كواليس الرتوش الأخيرة في مفاوضات باوك اليوناني مع أحمد نادر السيد

رسميًا.. باوك اليوناني يُعلن ضم أحمد نادر السيد حتى يونيو 2026 (صور)

للمشاركة في بطولة الوحدة الودية.. الزمالك يصل مطار أبو ظبي

٢٤ لاعبا فى قائمه الزمالك المسافره إلى الإمارات

امرأتان فى بنجلاديش

الزمالك يتعاقد مع لاعبة الصيد لدعم طائرة السيدات

تعرف على سبب تغيب أوباما عن لقاء الزمالك والشباب الكويتي

معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك فى لقاء الشباب الكويتي

الجريدة الورقية