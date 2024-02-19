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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جهاد جريشة: الزمالك والاسماعيلي لم يستحقوا أي ركلات جزاء

الزمالك والاسماعيلي
الزمالك والاسماعيلي

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي والخبير التحكيمي، أن أداء محمد عادل حكم مباراة الإسماعيلي والزمالك، كان جيد وظهر بشكل مميز، رغم بعض الاعتراضات على قراراته التحكيمية.

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وتابع جريشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك لم يستحق ركلة جزاء أمام الإسماعيلي في لعبة سيف الدين الجزيري، لأن مهاجم الفارس الأبيض هو من ذهب إلى المدافع".

وأضاف جهاد جريشة: "الإسماعيلي لم يستحق أيضًا أي ركلات جزاء، ولعبة نادر فرج مهاجم الدراويش، تفصيلها هو تزحلق حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك ولم يكن هناك إهمال، والمهاجم سقط مع وجود احتكاك منه، وبالتالي أنا مع قرار محمد عادل باستمرار اللعب".
 

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