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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فتح الله يعلق على انتقال عبد الله السعيد لـ الزمالك وزيارة الأهلي

محمود فتح الله
محمود فتح الله

علق محمود فتح الله، لاعب الزمالك السابق ومدير الكرة بنادي بيراميدز على رحيل عبد الله السعيد للفريق الأول لكرة القدم للقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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وأكد فت الله في تصريحات إذاعية أن عبد الله السعيد كان يرغب في الانتقال لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

تصريحات محمود فتح الله

تحدث فتح الله في تصريحات إذاعية، حيث قال: "عبد الله السعيد لم يتكلم معي شخصيًا بشأن الانتقال للزمالك".

وتابع: "منذ الموسم الماضي كان السعيد يريد الانتقال للقلعة البيضاء، ولكن كان نادي بيراميدز متمسكا به".

وأكمل: "لم تكن لدي مفاجأة بانتقال السعيد للزمالك وهو إضافة للفريق والزمالك إضافة له".

وأضاف: "بالتأكيد زيارة النادي الأهلي إلى الزمالك شيء محترم وتاريخي، وتوقيتها مهم جدًا واتمنى أن يكون لها تأثير على الجمهور والإعلام".

وأختتم فتح الله تصريحاته: "بالطبع زيارة بين أكبر ناديين في مصر، والعلاقة بها ود وإحترام ورقي، وأتمنى أن نسير على نفس النهج في الفترة المقبلة".

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